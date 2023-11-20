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Кузбасский спортсмен из Росгвардии одержал победу на чемпионате и первенстве по самбо

Накануне в Кемерове завершился чемпионат и первенство региона по самбо и боевому самбо, посвящённое 85-летию видам единоборств. В рамках соревнований военнослужащий отряда специального назначения «Кузбасс» стал победителем в одной из весовых категорий.

Чемпионат по самбо собрал в Губернском центре спорта «Кузбасс» 150 спортсменов из 10 населенных пунктов. Лейтенанту отряда специального назначения Азамату выпала честь представлять Росгвардию на соревнованиях.

В упорной борьбе росгвардеец одержал победу в боях в весовой категории до 88 килограмм и занял первое место в первенстве области по боевому самбо. Теперь военнослужащему отряда предстоит выступить на предстоящем чемпионате Сибирского Федерального округа.

 

Фото: Росгвардия

Спорт
Кемерово
kuzbassnews.ru
20/11/2023
Спорт
Кемерово

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