Кузбасский суд обязал институт инновационных технологий вернуть деньги за непройденный курс логопеда

Суд удовлетворил требования потребителя к образовательному центру, который не оказал оплаченные услуги по подготовке логопедов и отказался возвращать деньги. Суд обязал АНО «Корпоративный институт инновационных технологий» вернуть 35 000 рублей за обучение, выплатить компенсацию морального вреда, штраф и проценты за пользование чужими средствами.

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел исковое заявление 48-летней местной жительницы к Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Корпоративный институт инновационных технологий».

Ещё в начале августа 2025 года женщина заключила с организацией договор на оказание платных образовательных услуг в сфере дополнительного образования по программе «Профессиональная переподготовка «Медицинский логопед» стоимостью 35 тысяч рублей. Тогда же ею была перечислена вся сумма на счёт исполнителя.

Однако, вопреки условиям договора, ответчик не оказал услуги: доступ к учебным материалам не предоставил, график занятий не составил, обучение не проводилось. В конце октября того же года жительница Мариинска направила в адрес образовательной организации заявление о расторжении договора и возврате оплаченных денежных средств. Несмотря на это, деньги возвращены не были. После этого ею была направлена претензия, от получения которой представители организации уклонились, не ответив на письменное требование в установленный законом срок.

В результате женщина обратилась в суд с требованием взыскания оплаченной стоимости услуг, неустойки, компенсации морального вреда, штрафа и судебных расходов.

Представители образовательной организации проигнорировали судебное извещение о рассмотрении дела и не стали его получать.

Таким образом, «Корпоративный институт инновационных технологий» не доказал факт оказания услуг, связанных с исполнением договора.

Поэтому требования о возврате стоимости обучения в размере 35 000 рублей были удовлетворены полностью. При этом суд взыскал в пользу женщины компенсацию морального вреда в размере 15 000 рублей и 25 000 рублей в виде штрафа за отказ от добровольного удовлетворения заявленных требований потребителя, а также неустойку и судебные расходы. Общая сумма по удовлетворённым судом требованиям составила более 80 тысяч рублей.

Взысканы с образовательной организации и проценты за пользование чужими денежными средствами исходя из ключевой ставки Банка России, начисляемые на сумму основного долга до момента фактического исполнения решения суда.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд