Кузбасский суд утвердил мировое соглашение между собственниками затопленной квартиры и управляющей компанией

Пострадавшие от затопления квартиры из-за разгерметизации изношенной чугунной батареи у соседей сверху достигли с управляющей компанией компромисса в ходе судебного разбирательства.

Ранее в квартире на втором этаже трёхэтажного жилого дома в городе Мариинске произошла разгерметизация чугунной батареи отопления. В результате затопило квартиру этажом ниже. Это привело к порче предметов домашней обстановки, личных вещей, бытовой техники и мебели. Факт ущерба подтвердили своевременно составленные акты технического осмотра квартиры.

Позже рассчитали сумму причинённого ущерба – она составила около 300 тысяч рублей. Хозяйка квартиры, где произошла авария, возместила лишь часть суммы. Остаток она выплачивать отказалась. В связи с этим собственники пострадавшей квартиры обратились в суд с требованием возместить ущерб и компенсировать судебные расходы.

В ходе разбирательства истцы уточнили, что на момент затопления управление многоквартирным домом осуществляла одна из мариинских управляющих компаний. Поскольку причиной затопления стала разгерметизация батареи отопления, которая относится к общему имуществу многоквартирного дома, ответственность должна нести управляющая компания. Именно она не проконтролировала исправность системы отопления, что привело к аварии.

Согласно уточнённому иску, сумма требуемой компенсации выросла почти до полумиллиона рублей. В неё вошли материальный ущерб, судебные расходы и компенсация морального вреда.

По итогам судебного заседания представителям управляющей компании удалось договориться с пострадавшими о заключении мирового соглашения.

Согласно условиям достигнутого соглашения, собственники квартиры отказываются от компенсации морального вреда в размере около 200 тысяч рублей, а управляющая компания на следующий день выплачивает им оставшуюся сумму в размере 300 тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд