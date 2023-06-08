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Кузбасского росгвардейца отметили за вклад в популяризацию донорства

 В Кемерове в формате круглого стола состоялось межрегиональное заседание Координационного совета по донорству крови при Общественной палате Российской Федерации.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с важностью благотворительных донаций крови, включая необходимость развития донорства клеток костного мозга для тяжелобольных пациентов. В мероприятии приняли участие студенты, представители силовых структур, включая росгвардейцев, работники медицинских учреждений, волонтеры и другие общественные деятели.

 Завершением заседания стало награждение кузбассовцев, которые внесли свой вклад в развитие и популяризацию донорства. Военнослужащий Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу сержант Олег Парфенов был отмечен благодарственным письмом от Общественной палаты Российской Федерации.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
08/06/2023
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