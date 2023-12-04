Кузбасскому муниципалитету через суд пришлось добиваться сноса «самостроя» на территории канализационных сетей

Ранее по результатам контрольных мероприятий было выявлено, что один из принадлежащих муниципалитету земельных участков, по части которого проходят канализационные сети, самовольно заняла 82-летняя местная жительница. При проведении выездной проверки выяснилось, что на этом земельном участке расположены хозяйственные постройки и теплица, а часть этого же участка используется для огороднической деятельности.

Из материалов дела следует, что в начале 2023 года специалистами муниципалитета был выявлен земельный участок площадью около 240 кв.м., правообладателем которого является Мариинское городское поселение. Данный участок самовольно без оформления каких-либо документов используется 82-летней местной жительницей. По части данного участка проходят канализационные сети от канализационной насосной станции, но также на участке находятся хозяйственные постройки, теплица и огород. После обнаружения нарушений хозяйка самовольных строений обратилась в местную администрацию с заявлением о предварительном согласовании предоставления ей этого земельного участка. Однако Комитет по управлению муниципальным имуществом вынужден был отказать ей в этом, так как на части земельного участка расположено сооружение «Канализационные сети от канализационной насосной станции».

После этого муниципалитетом женщине было направлено требование об освобождении самовольно занятого земельного участка, которое она проигнорировала.

В связи с этим Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа и обратился в суд с просьбой о возложении на женщину обязанности освободить самовольно занятый земельный участок.

В судебном заседании жительница Мариинска исковые требования не признала. Настаивала на том, что спорный земельный участок является придомовой территорией дома, в котором она проживает с 1962 года. Находящиеся на земельном участке постройки она не сооружала, а приобрела их вместе с квартирой в этом доме.

Однако в ходе рассмотрения дела доводы Комитета по управлению муниципальным имуществом были подтверждены представленными документами, свидетельствующими о прохождении по части спорного земельного участка канализационных сетей от насосной станции, собственником которых является Мариинское городское поселение.

При этом доказательств того, что 82-летняя жительница Мариинска использует спорный участок на законных основаниях, суду представлено не было.

В результате суд удовлетворил требования Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мариинского муниципального округа, и возложил на женщину обязанность освободить самовольно занятый земельный участок путём сноса хозяйственных построек в течение 30 рабочих дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд