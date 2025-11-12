Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Кузбасскому областному противотуберкулёзному медучреждению вновь назначен штраф за невыполнение предписания инспектора по пожарному надзору

Более пяти лет государственными инспекторами по пожарному надзору выявляются нарушения требований пожарной безопасности в Мариинском обособленном структурном подразделении Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И.Ф. Копыловой, за что медицинское учреждение неоднократно привлекалось к административной ответственности.

В ноябре 2024 года должностное лицо надзорного органа в очередной раз выдало медучреждению предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до 4 августа 2025 года, которое также не было выполнено…

Ранее Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей за многократное невыполнение в установленный срок предписаний государственных инспекторов по пожарному надзору об устранении нарушения требований пожарной безопасности, допущенных в зданиях (помещениях) и на территории Мариинского филиала (обособленного подразделения) медицинского учреждения.

В ноябре 2024 года медучреждению было выдано ещё одно предписание по устранению выявленных нарушений со сроком исполнения до 4 августа 2025 года.

Однако по истечении установленного срока было выявлено, что ряд нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании, не устранены.

Так, первый и второй этажи здания стационара не обеспечены эвакуационными выходами, тогда как каждый этаж здания должен иметь не менее двух таких выходов. При этом снова было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения.

В результате вновь был составлен протокол об административном правонарушении, совершение которого влечёт ответственность для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 150 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В судебном заседании представитель медицинского учреждения с допущенными нарушениями согласился и пояснил, что принимаются меры по их устранению. В настоящее время фактически функционирует лишь первый этаж здания, где ведётся амбулаторный приём. Здание Мариинского обособленного подразделения является культурным наследием, поэтому не представляется возможным произвести работы по установке эвакуационных выходов. В настоящее время установлена противопожарная сигнализация и разработан проект водоёма. Но ввиду отсутствия финансирования в установленный срок выполнить предписание невозможно.

С учётом установленных обстоятельств, характера совершённого правонарушения и его последствий, а также материального положения Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра, судья посчитал правильным назначить медучреждению наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей – менее минимального размера, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото: Мариинский городской суд

kuzbassnews.ru
12/11/2025
