Кузбасскому областному противотуберкулёзному медучреждению вновь назначен штраф за невыполнение предписания инспектора по пожарному надзору

Более пяти лет государственными инспекторами по пожарному надзору выявляются нарушения требований пожарной безопасности в Мариинском обособленном структурном подразделении Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра имени И.Ф. Копыловой, за что медицинское учреждение неоднократно привлекалось к административной ответственности.

В ноябре 2024 года должностное лицо надзорного органа в очередной раз выдало медучреждению предписание по устранению нарушений требований пожарной безопасности в срок до 4 августа 2025 года, которое также не было выполнено…

Ранее Кузбасский клинический фтизиопульмонологический медицинский центр имени И.Ф. Копыловой неоднократно привлекался к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму более 300 тысяч рублей за многократное невыполнение в установленный срок предписаний государственных инспекторов по пожарному надзору об устранении нарушения требований пожарной безопасности, допущенных в зданиях (помещениях) и на территории Мариинского филиала (обособленного подразделения) медицинского учреждения.

В ноябре 2024 года медучреждению было выдано ещё одно предписание по устранению выявленных нарушений со сроком исполнения до 4 августа 2025 года.

Однако по истечении установленного срока было выявлено, что ряд нарушений требований пожарной безопасности, указанных в предписании, не устранены.

Так, первый и второй этажи здания стационара не обеспечены эвакуационными выходами, тогда как каждый этаж здания должен иметь не менее двух таких выходов. При этом снова было выявлено отсутствие наружного противопожарного водоснабжения.

В результате вновь был составлен протокол об административном правонарушении, совершение которого влечёт ответственность для юридических лиц в виде административного штрафа в размере от 150 до 200 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

В судебном заседании представитель медицинского учреждения с допущенными нарушениями согласился и пояснил, что принимаются меры по их устранению. В настоящее время фактически функционирует лишь первый этаж здания, где ведётся амбулаторный приём. Здание Мариинского обособленного подразделения является культурным наследием, поэтому не представляется возможным произвести работы по установке эвакуационных выходов. В настоящее время установлена противопожарная сигнализация и разработан проект водоёма. Но ввиду отсутствия финансирования в установленный срок выполнить предписание невозможно.

С учётом установленных обстоятельств, характера совершённого правонарушения и его последствий, а также материального положения Кузбасского клинического фтизиопульмонологического медицинского центра, судья посчитал правильным назначить медучреждению наказание в виде административного штрафа в размере 75 тысяч рублей – менее минимального размера, предусмотренного частью 14 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото: Мариинский городской суд