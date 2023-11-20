Кузбассовцы могут сменить страховщика пенсионных накоплений до 1 декабря

Отделение Социального фонда России по Кемеровской области – Кузбассу напоминает гражданам, у которых формируются пенсионные накопления, о возможности выбрать (сменить) страховщика для управления этими средствами до 1 декабря 2023 года. Страховщиком может быть Социальный фонд России (СФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ).

Заявление можно подать в клиентскую службу СФР или через личный кабинет на портале госуслуг (для этого потребуется усиленная квалифицированная электронная подпись). С начала года кузбассовцы подали 2277 заявлений о переводе средств пенсионных накоплений новому страховщику, обратившись в клиентские службы СФР.

При условии официальной работы пенсионные накопления есть у граждан 1967 года рождения и моложе, также они могут быть у мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 года рождения, чьи пенсионные накопления формировались в 2002-2004 годах.

Следует отметить, что частый (более одного раза в 5 лет) переход от одного страховщика к другому может повлечь потерю инвестиционного дохода. При подаче заявления о досрочной смене страховщика Отделение Социального фонда России проинформирует гражданина о возможных рисках.

Обращаем внимание, что кузбассовцы, сделавшие выбор, могут изменить свое решение до 31 декабря. Для этого необходимо подать в ОСФР уведомление о замене страховщика или об отказе от его смены.

Получить информацию о размере своих пенсионных накоплений и о том, в каком фонде эти средства размещены, можно на портале госуслуг.

Фото: ОСФР