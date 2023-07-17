Кузбассовцы положительно оценивают работу Росгвардии в сфере предоставления государственных услуг

В областном центре заместитель начальника ЦЛРР Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу полковник Константин Вагин провел совещание с руководителями отделов лицензионно-разрешительной работы по итогам деятельности за первое полугодие.

В настоящий момент на территории Кемеровской области зарегистрировано около 44 тысяч кузбассовцев, в чьих руках находится свыше 82 тысяч единиц различного арсенала. Константин Юрьевич отметил, что с начала года инспекторы Росгвардии осуществили более 5 тысяч проверок в отношении физических и юридических лиц. В отчетный период за нарушения в сфере оборота оружия привлечено к административной ответственности 849 владельцев, по различным основаниям аннулировано 1 067 лицензий и разрешений.

«Лицензионно-разрешительная служба демонстрирует высокие показатели предоставления государственных услуг в электронном виде, – сказал полковник Вагин. - С начала года мы успешно оказали более 15 тысяч государственных услуг в сфере оборота оружия и частной охранной деятельности, преимущественно в электронном формате, что составляет 99% от общего числа услуг. Уровень удовлетворенности качеством предоставления госуслуг составил 99,8%».

В ходе совещания было отмечено, что граждане продолжают активно проявлять свою гражданскую позицию и поддерживать областную профилактическую операцию «Оружие». С начала текущего года жители Кузбасса добровольно сдали стражам правопорядка 71 единицу незаконного арсенала.

В завершении совещания были поставлены задачи на второе полугодие, приоритетными из которых являются предоставление качественных государственных услуг в сфере оборота гражданского оружия и частной охранной деятельности, а также предотвращение нарушений в данных областях.

Фото: Росгвардия