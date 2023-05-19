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Кузбассовцы получат консультацию по трудоустройству в Росгвардию в ходе "прямой линии"

 В Управлении Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу в пятницу 19 мая 2023 года представитель отдела кадров подполковник Евгений Лебедев ответит на вопросы жителей региона в ходе телефонной «прямой линии».

Кузбассовцы смогут получить консультацию по вопросам трудоустройства аттестованного состава в различные подразделения территориального органа Росгвардии, узнать об имеющихся вакансиях, социальных гарантиях и льготах.

 Кроме того, Евгений Александрович сможет ответить на вопросы, касающиеся набора в Главное Управление Росгвардии по Донецкой Народной Республике для прохождения службы в подразделения: ОМОН, вневедомственной охраны, лицензионно-разрешительной работы и на другие аттестованные должности территориального органа по ДНР.

 Прямая линия состоится 19 мая 2023 года с 10:00 до 12:00 по местному времени. Свои вопросы можно задать по телефону: 8 (3842) 36-43-36.

 

Фото: Росгвардия

 

Общество
kuzbassnews.ru
19/05/2023
Общество

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