Кузбассовцы увидят лучшие постановки национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра»

Организаторы национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра» огласили список спектаклей и имена театральных деятелей, которые поборются за победу в конкурсных номинациях. Среди номинантов — мюзикл «Призрак замка Кентервиль» Музыкального театра Кузбасса им. А.К. Боброва.

На соискание премии поступили 96 заявок со всей страны, от Калининграда до Владивостока. В шорт-лист включен 21 спектакль из 13 регионов.

Фестиваль «Музыкальное сердце театра» пройдет с 10 по 20 ноября в Кемерове и Новокузнецке при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Кузбасса.

Программа состоит из пяти блоков: студенческих спектаклей и проведения театральной лаборатории, показов постановок-номинантов, вошедших в фестивальную афишу, международной конференции о развитии музыкального театра и церемонии вручения премии. Она состоится в Кемерове 20 ноября.

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса