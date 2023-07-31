Кузбассовец подвергнут ответственности за пропущенное уведомление о списанном оружии

В городе Березовский сотрудники лицензионно-разрешительной работы Росгвардии выявили административное правонарушение в связи с несвоевременным исполнением возложенных законодательством РФ обязанностей в сфере оборота оружия.

По материалам административного дела 50-летний житель Березовского приобрел в интернете несколько лет назад три единицы списанного охолощенного оружия. Исходя из положений статьи 5 Федерального закона от 28 июня 2021 г. № 231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», граждане, ставшие владельцами списанного оружия до 29 июня 2022 года, были обязаны до 29 июня текущего года уведомить подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии по месту жительства о наличии у них списанного оружия. Данное требование законодательства кузбассовец своевременно не исполнил.

В связи с выявленным фактом инспекторы Росгвардии составили в отношении владельца административный протокол по части ст. 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)». Суд назначил нарушителю административное наказание в виде предупреждения.

Росгвардия обращает внимание, что собственник обязан уведомить инспекторов лицензионно-разрешительной работы в двухнедельный срок со дня приобретения списанного оружия. В настоящий момент регистрацию списанного оружия можно осуществить посредством портала Госуслуг.

Для заполнения формы требуется войти в личный кабинет на сайте, через поисковый робот или в перечне предоставляемых услуг нужно найти формулировку: «Подача уведомления о приобретении, продаже или дарении списанного оружия». Затем, следуя инструкции, заполнить поля данных и прикрепить сканированные копии всех имеющихся документов. По завершении операции сайт выдаст сообщение об успешном прохождении процедуры.

Заполнение формы на «Госуслугах» является самым оптимальным способом подачи уведомления о регистрации. Это избавляет от личного посещения подразделения лицензионно-разрешительной работы Росгвардии и дает возможность наиболее оперативного предоставления информации, а также внесения изменений при их наличии.

Росгвардия предупреждает, что хранение списанного оружия без уведомления об этом уполномоченного органа запрещается. Виновнику может грозить наказание вплоть до административного ареста.

Фото: Росгвардия