Кузбассовец стал обладателем наивысшего символа спецназа Росгвардии - крапового берета

В Новосибирской области под руководством первого заместителя начальника Главного управления сил специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майора Василия Сёмина прошли испытания на право ношения крапового берета.

В них приняли участие 55 наиболее подготовленных военнослужащих и сотрудников ведомства из Сибирского, Восточного, Уральского и Приволжского округов войск национальной гвардии Российской Федерации, в том числе двое представителей отряда специального назначения «Кузбасс».

Росгвардейцы, допущенные по состоянию здоровья, прошли контрольные занятия, включавшие в себя сдачу нормативов по физической, огневой, инженерной и медицинской подготовке, военной топографии и связи. По результатам мандатной комиссии к основному этапу были допущены 45 человек. В ходе него бойцы совершили 10-километровый марш-бросок по пересеченной местности с отработкой запланированных вводных от инструкторов-краповиков.

После марш-броска спецназовцы действовали на огненно-штурмовой полосе, затем проверяли свое оружие на исправность. Каждому спецназовцу выдали холостой патрон, который после прохождения полосы препятствий должен был выстрелить. В случае задержки и невозможности произвести выстрел, боец снимался с испытаний. После обслуживания оружия кандидаты продемонстрировали меткость на стрельбище, выполнив специальные упражнения контрольных стрельб из автомата Калашникова и пистолета Макарова. Успешно выполнивших специальные упражнения контрольных стрельб ожидал спуск с высотного здания с использованием альпинистских устройств. Росгвардейцы спускались вниз, уничтожая условные цели на определенных этажах.

Завершающим этапом испытаний стал рукопашный поединок продолжительностью 12 минут. Сначала бой проходил между кандидатами, а затем с инструкторами – обладателями краповых беретов. Успешно сдать квалификационные испытания удалось 14 претендентам, в том числе и единственному представителю из Кемерова. Всего за более чем 30-летнюю историю квалификационных испытаний обладателем наивысшего отличия спецназа стали около 60 кузбасских военнослужащих.

Командующий Сибирским округом Росгвардии генерал-полковник Николай Марков поздравил военнослужащих и сотрудников с успешно пройденными испытаниями, отметив их волю и характер, которые помогли справиться со всеми трудностями.

В торжественной обстановке претендентам, успешно сдавшим испытания, генерал-майор Василий Сёмин вручил символ доблести и чести сил специального назначения – краповый берет.

«Краповый берет свидетельствует о высшей форме подготовки военнослужащего, о его высоких морально-деловых качествах. Для того, чтобы успешно пройти испытания необходимо проделать огромную работу, которая сопряжена не только с физическими лишениями, но и с моральными преодолениями себя», - отметил генерал-майор Василий Сёмин.

Фото: Росгвардия