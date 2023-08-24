Кузбассовец в суде пытался оспорить отцовство в отношении ребёнка, биологическим отцом которого он не является

В связи с тем, что несколько лет назад мужчина добровольно записал себя отцом чужого ребёнка, о чём ему было достоверно известно, суд отказал исключать запись о его отцовстве.

Из материалов гражданского дела следует, что несколько лет назад у 20-летнего жителя Мариинска завязались отношения с ровесницей, которая на тот момент была уже на достаточно большом сроке беременности. Вскоре у женщины родился ребёнок, и по её просьбе мариинец добровольно записал ребёнка на своё имя, достоверно зная, что не является его биологическим отцом. Ещё через некоторое время молодые люди заключили брак, который через пару лет распался, а бывшая супруга вскоре через суд взыскала с бывшего мужа алименты на содержание ребёнка.

Не готовый к такому повороту событий, молодой человек через некоторое время обратился в суд с требованием к бывшей супруге об оспаривании отцовства, а также об освобождении от уплаты алиментов.

В судебном заседании мужчина подтвердил, что после рождения ребёнка он добровольно и без принуждения, достоверно зная, что не является биологическим отцом, обратился в орган ЗАГС с заявлением об установлении отцовства в отношении ребёнка подруги.

Бывшая супруга в судебное заседание не явилась, но предоставила в суд заявление, согласно которому признаёт требования истца и не возражает исключить запись об отце, которым записан её бывший супруг.

Однако, несмотря на согласие бывшей супруги, суд отказал в удовлетворении заявленных требований.

В семейном законодательстве России в числе принципов регулирования семейных отношений закреплено обеспечение приоритетной защиты прав и интересов несовершеннолетних. Таким образом, при разрешении споров, затрагивающих права детей, первоочередное внимание уделяется наилучшему обеспечению интересов ребёнка.

Согласно нормам Семейного кодекса Российской Федерации требование об оспаривании отцовства лица, записанного отцом ребёнка по его же заявлению, не может быть удовлетворено, если в момент записи этому лицу было известно, что оно фактически не является его отцом.

Это и подтвердилось в судебном заседании. При этом суду не были представлены доказательства того, что при обращении в органы ЗАГС молодой человек действовал под влиянием угроз, насилия или в состоянии, когда он не понимал значения своих действий и не мог руководить ими.

Поэтому суд отказал в удовлетворении исковых требований об оспаривании отцовства, а также об освобождении от уплаты алиментов.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников