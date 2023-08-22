Квадроцикл – вред природе!

Допустимо ли развитие квадроциклетного туризма в Шорском национальном парке? Каков ущерб от квадроциклов для лесных экосистем?

В России высокими темпами растёт популярность внутреннего природного туризма. Люди хотят новых ощущений и открытий, почувствовать себя первопроходцами нехоженых земель, покорителями дикой природы. В труднодоступной местности подобные ощущения дарит современная вездеходная техника – квадроциклы и болотоходы. Они дают возможность двигаться не только по сложным грунтовым дорогам, но и вне дорог – по лесным и горным массивам, болотам, полям, лугам и тундрам.

Количество квадроциклетных туров в Горной Шории неуклонно растёт – турбизнес курорта Шерегеш активно развивает маршруты, удовлетворяя всё новые и новые потребности растущего потока отдыхающих. Туристы жаждут добраться до неизведанных для себя мест, а туристические компании заглядываются на заповедную природу – нередко звучат предложения о необходимости развития квадроциклетного туризма и в Шорском национальном парке.

Но допустимо ли движение на квадроциклах в национальном парке вне дорог общего пользования? Каковы последствия квадротуризма для природы?

Вред для природы при движении на квадроцикле вне дорог очевиден на ярком примере курорта Шерегеш – разрушается растительный и почвенный покров, нарушается равновесие лесных, луговых и болотных экосиситем, загрязняются истоки рек Мундыбаш и Тельбес, изменяются русла питающих их ручьев. Глубокий протектор квадроцикла легко разрывает слабовыраженную лесную подстилку и растительный покров почв Горной Шории. Перекапывает плодородный слой, делая его беззащитным перед процессами эрозии, смывом и выветриванием. Пересечённая местность лишь ускоряет процессы разрушения. На склонах гор, в болотных и лесотундровых экосистемах формирование почв происходит медленнее, чем на пологих участках; почвенный покров менее устойчив к механическому воздействию. В результате легко раскатывается колея, обнажая глинистые толщи, образуются промоины и там, где проложили дорогу квадроциклы, возникает рукотворный поток воды, уносящий с собой почву вниз по склону. На пологих участках формируются глинистые трясины. В результате многие экосистемы в верховьях рек Мундыбаш и Тельбес нарушены, а значительная часть лугового, болотного и лесотундрового комплекса практически уничтожена. Природный ландшафт курорта Шерегеш теряет свою эстетичность и девственную привлекательность.

Считаем своим долгом не допустить подобное в Шорском национальном парке, основной задачей которого является сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных объектов и участков. Федеральный закон от 14 марта 1995 года № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» запрещает на территориях национальных парков движение механизированных транспортных средств вне дорог общего пользования, не связанных с функционированием национальных парков. Поэтому и развитие квадрациклетного туризма в Шорском национальном парке недопустимо.

Кроме того, ФГБУ «Шорский национальный парк» поддерживает инициативу дирекции курорта Шерегеш о создании особо охраняемой природной территории регионального значения в верховьях рек Мундыбаш и Тельбес, на склонах гор Мустаг, Зелёная (Каритшал), Курган, скал Верблюды. Образование природного парка позволит защитить нарушенные экосистемы и создать условия для их постепенного восстановления.

Пресс-служба ФГБУ «Шорский национальный парк»

Фото - Алексей Кобзев