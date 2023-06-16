Летняя творческая смена завершилась в Тяжинской ДШИ № 31

На протяжении двух недель 34 учащихся детской школы искусств занимались различными видами творчества. Итогом этой работы стал большой праздничный концерт. Отряды «Почемучки», «Бременские музыканты» и «Драйв» подготовили к закрытию смены по два танца (хореограф Людмила Ивановна Утробина), две песни (преподаватель вокала Татьяна Владимировна Астраханцева) и театральной постановке на стихи поэтов Эдуарда Успенского, Бориса Заходера, Корнея Чуковского (режиссер Алексей Васильевич Суханов). Завершилась концертная программа песней «Лето» из репертуара группы «Непоседы», которую выучили все отряды.

Организаторами летнего детского лагеря стали преподаватели детской школы искусств. Творческая команда ежедневно готовила для ребят разнообразную программу. Подростков ждали спортивные игры, знакомство с танцами народов мира, караоке, игра «Поле чудес», аэродизайн, оригами, занятия вокалом и театральным творчеством. За смену дети дважды побывали в кинотеатре Дома культуры «Юбилейный» на просмотре фильмов, а также посетили спектакль «Барышня-крестьянка» Тяжинского народного театра «Лица». Также совершили поход в детскую художественную школу № 13, где познакомились с работами из глины и соломки, живописью учащихся художественной школы. Кроме того ребята узнали особенности техники рисования мелками и черной краской на бумаге «Гранттаж».

Для изучения пожеланий детей администрация Тяжинской ДШИ № 31 подготовила для участников смены анкеты. Проанализированные данные говорят о том, что ребятам было интересно и весело, они многому научились, подружились и с удовольствием примут участие в такой смене в следующем году.