Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш

Лицензированный в Россельхознадзоре участник цирковой деятельности выступит с водной программой в Новокузнецке

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило заблаговременное уведомление от Ассоциации Сохранения Цирковой Культуры о предстоящем выступлении в городе Новокузнецк с водной программой с байкальскими нерпами.

Стоит отметить, что участник гастролей состоит в Реестре учреждений, добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора, которая с 1 января 2022 года является обязательной для ведения подобной предпринимательской деятельности.

Так, на основании предоставленной информации с 12 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года в Новокузнецке гастроли состоятся с учётом соблюдения требований регионализации и ветеринарно-санитарных правил.

Общество
kuzbassnews.ru
09/12/2025
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2025
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus