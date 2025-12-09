Лицензированный в Россельхознадзоре участник цирковой деятельности выступит с водной программой в Новокузнецке

В Сибирское межрегиональное управление Россельхознадзора поступило заблаговременное уведомление от Ассоциации Сохранения Цирковой Культуры о предстоящем выступлении в городе Новокузнецк с водной программой с байкальскими нерпами.

Стоит отметить, что участник гастролей состоит в Реестре учреждений, добросовестно получивших лицензию Россельхознадзора, которая с 1 января 2022 года является обязательной для ведения подобной предпринимательской деятельности.

Так, на основании предоставленной информации с 12 декабря 2025 года по 1 февраля 2026 года в Новокузнецке гастроли состоятся с учётом соблюдения требований регионализации и ветеринарно-санитарных правил.