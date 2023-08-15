Ликвидация несанкционированной свалки ТКО в Кузбассе

Несанкционированные свалки – серьёзный источник загрязнения окружающей среды и земель сельскохозяйственного назначения.

Должностными лицами отдела государственного земельного надзора, контроля качества и безопасности зерна Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу в 2022 году в ходе проверки соблюдения требований земельного законодательства Российской Федерации была выявлена несанкционированная свалка на площади 225,85 кв.м, расположенная по адресу: Российская Федерация, Кемеровская область, Кемеровский муниципальный район. Собственнику земельного участка было объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия (выездного обследования) в августе 2023 года установлено, что данная свалка ликвидирована. Ликвидация свалки позволила ввести нарушенные земли в сельскохозяйственный оборот, под выпас сельскохозяйственных животных.