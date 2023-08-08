Литературное знакомство «Читаем рассказы Георгия Скребицкого» состоялось в библиотеке поселка Октябрьской

В рамках программы «Удивительные каникулы», встречу посвятили 120-летию со дня рождения писателя. Юные читатели познакомились с биографией Георгия Скребицкого и его произведениями, представленными на выставке «Я с книгой открываю мир природы».

Сказки и рассказы писателя-натуралиста повествуют о путешествиях в мир природы, учат любить братьев наших меньших, бережно относиться ко всему живому. Георгий Скребицкий был убежден, что природа – это самый важный фактора пробуждения человеческой нравственности.

Ребята прочитали вслух рассказы писателя «Воришка», «Аистята» и «Пушок». Также посмотрели мультфильм «В лесной чаще». Он был создан по сценарию Георгия Скребицкого и Веры Чаплиной.