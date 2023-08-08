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Литературное знакомство «Читаем рассказы Георгия Скребицкого» состоялось в библиотеке поселка Октябрьской

В рамках программы «Удивительные каникулы», встречу посвятили 120-летию со дня рождения писателя. Юные читатели познакомились с биографией Георгия Скребицкого и его произведениями, представленными на выставке «Я с книгой открываю мир природы».
Сказки и рассказы писателя-натуралиста повествуют о путешествиях в мир природы, учат любить братьев наших меньших, бережно относиться ко всему живому. Георгий Скребицкий был убежден, что природа – это самый важный фактора пробуждения человеческой нравственности.
Ребята прочитали вслух рассказы писателя «Воришка», «Аистята» и «Пушок». Также посмотрели мультфильм «В лесной чаще». Он был создан по сценарию Георгия Скребицкого и Веры Чаплиной.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
08/08/2023
Культура
Тяжин
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