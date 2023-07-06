Лучшие специалисты работают в «Южном Кузбассе»

В угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») стартовали традиционные конкурсы профессионального мастерства.

Конкурс «Лучший по профессии» в компании в этом году проводится по 32 номинациям. Победителей определяют как по полноте и правильности ответов на теоретические вопросы, так и по результатам практических заданий.

Первыми на старт вышли представители подразделений открытой добычи угля. Машинисты гидравлических, электрических экскаваторов, драглайнов (шагающих экскаваторов) и буровых установок соревновались по одиннадцати позициям. Судьи оценивали теоретические знания и практические навыки участников.

Билеты по теории содержали вопросы по профессии, охране труда, знанию техники безопасности и оказанию первой медицинской помощи. Для выполнения практического задания на гусеничных и электрических экскаваторах конкурсанты на скорость грузили углём и горной породой карьерные БелАЗы. Машинисты драглайнов наполняли ковш горной породой, поворачивали экскаватор к месту разгрузки, опустошали ковш и возвращали машину в исходную позицию. Машинисты и помощники машинистов буровых установок перемещали установку на заданную метку, регулировали её положение, бурили скважину на заданную глубину, затем поднимали буровой став и снимали установку с домкратов.

Определили в «Южном Кузбассе» и лучших среди электрослесарей по обслуживанию и ремонту оборудования. Теоретическая часть традиционно проходила в форме тестирования. В каждом билете – десять вопросов, которые стандартно задаются при получении группы допуска по электробезопасности. На практическом этапе необходимо было быстро, надежно и безопасно собрать электрическую схему запуска механизма.

На конкурсную площадку вышли и автомобилисты. Свое мастерство уже показали водители самосвалов весом в 90, 130, 220 тонн. После первого этапа, где водители отвечали на вопросы о правилах дорожного движения, охране труда, устройству и безопасной эксплуатации автомобилей, конкурсантов ждали практические задания: «ворота», «колея», «гараж», «параллельная парковка» и «стоп-линия».

«Проведение конкурсов профессионального мастерства в подразделениях компании – добрая традиция. До конца июля мы узнаем лучших среди шахтеров, обогатителей, водителей сканий и КамАЗов, машинистов бульдозеров и погрузчиков, лаборантов и пробоотборщиков. Подобные конкурсы повышают престиж профессии, позволяют поощрить лучших. Тех, кого отличает высокий уровень знаний и навыков. Участие в таких соревнованиях подталкивает работников к саморазвитию, появляется желание поднять свой культурно-технический уровень. Кроме того, лучшие в своем деле получают премии», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс» Андрей Подсмаженко.

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»