Маленькая напасть-урожай может пропасть!

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в очередной раз напоминает о вреде такого карантинного объекта как западный (калифорнийский) цветочный трипс. Вредитель легко переносится ветром, на одежде, в волосах, орудиями возделывания, посадочным материалом, срезами цветов, упаковочным материалом. Это мелкое, страшно вредное насекомое, распространено по России во всех, без исключения, регионах. Опасность его в том, что он поражает почти любые посадки, особенно в закрытом грунте, к тому же является переносчиком тяжелых вирусных растительных заболеваний. Питаясь клеточным соком из растительных тканей, взрослые особи и личинки повреждают листву и цветки. Появляется желтая пятнистость и шероховатость на листьях. Со временем поражения растут, пятна сливаются, а листья засыхают и отмирают. Если уже появились признаки присутствия трипса, с помощью синих феромонных ловушек можно оценить уровень заселения им и степень возможной вредоносности.

Так, преобладание в ловушках самцов свидетельствует о низком уровне плотности популяции. В этот период еще можно предотвратить вспышку размножения. Преобладание же самок говорит не о чем другом как о начавшейся вспышке распространения вредителя и о необходимости принимать срочные истребительные меры. Уничтожить западного (калифорнийского) цветочного трипса дело сложное и не всегда успешное, но бороться с ним нужно обязательно. Ведь никто кроме владельцев не защитит свои зеленые посадки от нашествия такого коварного, прожорливого и плодовитого «иммигранта» с Запада.

К истребительным мерам борьбы относятся:

Механический. Укрытие растений мелкоячеистой сеткой. Ее же устанавливают на оконные, дверные проемы, вентиляционные решетки.

Агротехнический. Постоянный контроль, удаление пораженных растений, регулярная прополка, применение феромонных ловушек.

Биологический. Заселение почвы специальными видами клеща и клопа. Они не избавят от вредителя совсем, но значительно снизят его численность. Причем поедают биоуничтожители не только личинки, но и взрослого трипса.

Химический. Применение химикатов, специально разработанных для борьбы с мелкими вредителями.

Как показывает практика, для того чтобы снизить повреждаемость вредителями, и поддержать растения в здоровом состоянии, не стоит пренебрегать и профилактическими мерами, а именно выбирать для посева семена сортов и гибридов, имеющих устойчивость к повреждению основными вредителями; перед посевом обязательно протравливание семенного материала; соблюдать правила полива; проводить качественные подкормки растений; своевременно реагировать на первые признаки повреждения вредителями. После окончания вегетационного периода тщательно убирать и уничтожать растительные остатки.