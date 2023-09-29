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Мариинский городской суд открыл страницу в социальной сети «Одноклассники»

Создание официальной новостной ленты суда на социальной платформе «Одноклассники» является закономерным дополнением к ранее созданным официальным новостным информационным каналам суда на базе сервисов «Subscribe.ru», «ВКонтакте», «Telegram» и «RUTUBE», позволяющих более широко информировать пользователей информацией о деятельности суда.

Сегодня Мариинский городской суд Кемеровской области в Интернет-пространстве наряду с официальным сайтом суда – это официальная новостная лента в социальной сети «Одноклассники», электронная новостная почтовая рассылка, канал в мессенджере «Telegram», видеоканал на платформе «RUTUBE», а также официальная новостная лента в социальной сети «ВКонтакте».

Предоставление информации о деятельности суда посредством использования комплекса вышеуказанных информационных сервисов наряду с официальным сайтом суда, действующим с 2007 года, будет не только способствовать повышению уровня эффективности взаимодействия с пользователями сети «Интернет», но и являться дополнительным способом реализации таких основных направлений работы суда в информационной сфере, установленных «Концепцией информационной политики судебной системы на 2020 - 2030 годы», как обеспечение доступа граждан к правосудию и обеспечение его максимальной открытости и прозрачности, а также реализация принципа независимости и объективности при вынесении судебных решений.

Отметим, что Правительство Российской Федерации распоряжением, вступившим в силу с 1 декабря 2022 года, в качестве информационных систем, используемых судами для создания официальных страниц, определило ВКонтакте и Одноклассники.

Официальный представитель
Мариинского городского суда
Кемеровской области
Алексей Бушуев

 

Фото из открытых источников

Общество
kuzbassnews.ru
29/09/2023
Общество
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