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Мастер-класс по современной хореографии состоялся в Тяжине

В танцевальном зале Дома культуры «Юбилейный» секретами хореографического мастерства с молодежью поделилась Ольга Владимировна Еременко, преподаватель с 25-летним стажем.
Мастер-класс был посвящен популярным направлениям современной хореографии. В ходе танцевальной разминки разучили базовые элементы. Участники мастер-класса получили рекомендации относительно важности соблюдения четкой взаимосвязи между движением и музыкой.
Ольга Владимировна ответила на все вопросы молодежи и подчеркнула, что в творческой работе всегда старается уделить внимание энергии и ритму.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
27/07/2023
Культура
Тяжин
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