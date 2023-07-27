Мастер-класс по современной хореографии состоялся в Тяжине

В танцевальном зале Дома культуры «Юбилейный» секретами хореографического мастерства с молодежью поделилась Ольга Владимировна Еременко, преподаватель с 25-летним стажем.

Мастер-класс был посвящен популярным направлениям современной хореографии. В ходе танцевальной разминки разучили базовые элементы. Участники мастер-класса получили рекомендации относительно важности соблюдения четкой взаимосвязи между движением и музыкой.

Ольга Владимировна ответила на все вопросы молодежи и подчеркнула, что в творческой работе всегда старается уделить внимание энергии и ритму.