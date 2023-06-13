«Мечел» провел турнир по мини-футболу

Группа «Мечел» провела турнир по мини-футболу, посвященный 20-летию компании.

Турнир по мини-футболу Группы «Мечел» стартовал 23 мая и завершился 9 июня. Отборочные игры проходили в Челябинске, Междуреченске и Москве, где также состоялся финал. В соревнованиях приняло участие 19 команд, заявка каждой из которых состояла из восьми футболистов. Московский финал в манеже ЦСКА посетило 300 зрителей, а онлайн-трансляцию финальных матчей посмотрело в общей сложности 1500 человек.

Обладателем титула чемпиона корпоративного турнира Группы «Мечел» по мини-футболу стала команда ПАО «Южный Кузбасс». Футболисты уверенно выступили во всех своих встречах, продемонстрировав футбол очень высокого качества. В финале команда «Южного Кузбасса» со счетом 3:0 обыграла футбольный коллектив ПАО «Ижсталь».

Третье место разыгрывали команды Челябинского металлургического комбината и московского офиса «Мечела». Победу праздновали металлурги, со счетом 5:2 переигравшие сборную московского офиса.

«Этот год для «Мечела» юбилейный, компании 20 лет, — отметил в своей речи на награждении команд генеральный директор ПАО «Мечел» Олег Коржов. — Турнир по мини-футболу стал самым ярким корпоративным событием в череде праздничных мероприятий. Подкупила реакция как футболистов, так и болельщиков — работников предприятий «Мечела»: вокруг соревнований был по настоящему живой спортивный ажиотаж. Значит, такие мероприятия нужны и важны».

Фото: ПАО «Мечел»