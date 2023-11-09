Медиаурок «Герб России: история и современность» проходит в Кузбасскино

День Герба Российской Федерации отмечается ежегодно 30 ноября. Герб России – официальный государственный символ Российской Федерации, один из главных государственных символов страны. Современный герб утверждён Указом Президента РФ от 30 ноября 1993 года №2050.

Мероприятие направлено на формирование у учащихся патриотических чувств, знаний об истории и символизме герба своей страны.

Медиаурок завершится интерактивной игрой для закрепления полученного материала.

Уроки для организованных групп проводятся в рамках проекта «Образование через кинематограф» в кинозале «Кузбасскино» и образовательных учреждениях города Кемерово по предварительной договоренности.

Возможно приобретение билетов по программе «Пушкинская карта».

Обязательная предварительная запись по телефону: 36-43-69.

Фото из открытых источников