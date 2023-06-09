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Мемориальная доска о героически погибшем омоновце появилась на его родной школе в Кузбассе

 В Новокузнецке установлена мемориальная доска в честь сотрудника ОМОН «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области - Кузбассу старшего сержанта Дениса Демидько, героически погибшего в ходе специальной военной операции.

Памятная доска установлена на фасаде родной для омоновца школе №2. В торжественной церемонии приняли участие представители городской администрации, мама павшего бойца Ольга Сергеевна, супруга Нелли с 7 летним сыном Алексеем, учащиеся школы и сослуживцы павшего росгвардейца. Собравшиеся почтили память старшего сержанта минутой молчания, вспомнив о герое.

 «В нашем отряде Денис всегда был на хорошем счету, он был человеком чести. Денис всегда добивался высоких результатов не только на службе, но и в спорте. Когда пришло время защищать нашу страну, он не колебался. Для нас и для учеников этой школы он является примером мужества. Мы всегда будем помнить о нем», - сказал сослуживец Дениса сотрудник ОМОН «Рубеж» майор Олег Е.

Справочно:

 В феврале 2022 года старший сержант Денис Демидько отправляется в район проведения специальной военной операции для защиты мирных жителей Донецкой и Луганской народных республик. Омоновец героически погиб при выполнении служебно-боевых задач.

 За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при выполнении задач СВО, старший сержант Денис Демидько награжден Орденом Мужества (посмертно).

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
09/06/2023
Общество
Новокузнецк
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