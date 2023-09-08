Международный день грамотности отметили в Тяжинском агропромышленном техникуме

Советник директора по воспитанию и работе с детскими общественными объединениями Анна Владимировна Рябова и педагог-организатор Дарья Александровна Бабич провели со студентами 1-2 курса игру «Интеллектуальное лото».

Отличие от стандартного лото заключалось в том, что участникам нужно было не только зачеркнуть все цифры на игровых листах, а еще и ответить на непростые вопросы ведущего.

Игра удалась на славу – ребята проявили эрудицию и смекалку, повеселились от души и получили сладкие призы.