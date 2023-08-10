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Международный день коренных народов отметили в Тяжинском округе

В Новоподзорновском сельском Доме культуры – филиале Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялась познавательно-развлекательная программа «Игры всей большой планеты». Ведущие познакомили ребят с историей коренных народов Кузбасса, обычаями и традициями праздника.
Специалисты Акимо-Анненского сельского Дома культуры и библиотеки провели информационный час «Храни традиции предков». В музейной комнате ведущая познакомила с историей и особенностями быта, традиционными занятиями и культурой коренных малочисленных народов, проживающих на Кузнецкой земле – шорцев, телеутов, калмаков и сибирских татар.
В деревне Георгиевка сектор работники культуры подготовили для детей познавательную программу «У каждого народа свой язык». Ребята приняли участие в шорских народных играх – «Тайак» (перетягивание палки), «Тебек» (игра с меховым мячом), «Кёскабышкан» (жмурки), «Таш таштаганы» (соревнование в метании камня).
В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский воспитанников социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних пригласили в видео-круиз «Народы мира: необычное в обычном». Дети познакомились с выставкой национальных костюмов разных народностей. Ребятам продемонстрировали видеофильмы «Мир дому твоему», «Коренные жители Кузбасса». Также дети приняли участие в видео-викторине и играх коренных народов Кузбасса.
На «Народной поляне» ДК «Юбилейный» прошел этнографический час «Большая семья маленького народа». В программе приняли участие ребятишки из Тяжинского детского сада № 5 «Светлячок». Дети познакомились с историей праздника, узнали, какие коренные народы проживают на территории России и Кузбасса. Все участники проявили силу, ловкость и сноровку в народных национальных играх, а также ответили на вопросы о культуре и традициях народов живущих рядом.

Культура
Тяжин
kuzbassnews.ru
10/08/2023
Культура
Тяжин
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