Международный день пожилых людей отметили в Тяжинском округе

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский состоялся праздничный концерт. Представителей старшего поколения поздравил с праздником первый заместитель главы Тяжинского муниципального округа Роман Николаевич Погорелко. Замечательным подарком для ветеранов стал концерт солистов, творческих коллективов Тяжинского ДК «Юбилейный» и участницы художественной самодеятельности Листвянского сельского Дома культуры Анны Кубраковой. Представители старшего поколения принимали активное участие в викторинах и музыкальном караоке.

Волонтеры отряда «Доброе сердце» Тяжинского агропромышленного техникума поздравили ветеранов учебного заведения и вручили им продуктовые наборы.

В Почаевском секторе Октябрьского сельского Дома культуры – филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности совместно со школьниками провели акцию-поздравление «С открытым сердцем и добрым словом».

В Старо-Урюпском сельском Доме культуры проходит выставка «Бабушка и я – настоящие друзья». Итатский городской Дом культуры представил онлайн мастер-класс Виктории Корягиной «Подарок бабушке».

В Кубитетском сельском Доме культуры прошла развлекательная программа «С Днем добра и уважения», в Акимо-Анненском СДК – вечер отдыха «Серебро мудрости», в Новоподзорновском СДК – конкурсно-развлекательная программа «Для тех, чью осень не покинула весна».

В Тисульском сельском Доме культуры совместно с библиотекой провели развлекательную программу «Жизни золотой листопад». На сцене Итатского городского Дома культуры состоялся праздничный концерт «Согревая души и сердца».