Международный день семьи отметили в Тяжинском округе

Педагог-психолог Тяжинского агропромышленного техникума Анна Владимировна Рябова провела тематический классный час. Студенты рассуждали о семейных ценностях, разобрали пословицы о семье, посмотрели видеоролики.

В Доме культуры «Юбилейный» поселка Тяжинский прошла концертно-развлекательная программа «Семья – волшебный символ жизни». Ее участниками стали многодетная семья Евгении Геннадьевны Салманчук, многодетные приемные семьи Жанны Владимировны Петуховой, Елены Анатольевны и Сергея Викторовича Панченко, семьи мобилизованных участников СВО Татьяны Юрьевны Заниной и Елены Андреевны Почиваловой. В ходе развлекательного квиза вспоминали песни и высказывания, разгадывали ребусы. Концертно-развлекательную программу подготовили работники Тяжинского ДК «Юбилейный» и социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

В Бороковском секторе Акимо-Анненского сельского Дома культуры -филиала Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности состоялась развлекательная программа «Погода в доме», а в Акимо-Анненском СДК – беседа «Если есть семья, значит, счастлив я». Специалисты Листвянского сельского Дома культуры провели для детей и их родителей вечер отдыха «Семейные традиции».

В Почаевском секторе Октябрьского СДК состоялся мастер-класс «Ромашковое счастье». В Тяжино-Вершинском СДК художественный руководитель кружка декоративно-прикладного искусства «Мастерская Кузи» Татьяна Николаевна Комарова провела мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки.

Работники сельских учреждений культуры поздравили с Международным днем семьи родственников участников специальной военной операции.