Международный день защиты детей отметили в Тяжинском округе

С утра на территории Дома культуры «Юбилейный» торжественно открылась народная поляна, где ребятишки могли стать участниками развлекательной детской игровой программы.

В исполнении актёров театральной студии «поМОСТ» прошел показ спектакля «Сладкая сказка», а в кинозале состоялся бесплатный сеанс кинофильма «Байкальские каникулы».

Перед торжественным открытием праздника прошла массовая зарядка – флешмоб «Мы за ЗОЖ» и прошла церемония вручения золотых знаков ГТО любителям спорта.

На площади Ленина состоялась концертно-развлекательная программа «С улыбкой в Лето 2023» с участием лучших детские коллективов округа. Вокальные ансамбли «Звонкие нотки», «Очаровашки», «СуперДетки», «Капитошка», «Радуга», фольклорный ансамбль «Росинка», творческое объединение «Город детства», вокальный квартет «Младо», танцевальные коллективы «Эдельвейс», «Созвездие», «Карамель» и театр танца «Весна» порадовали земляков своим творчеством.

Детей и их родителей поздравил с праздником глава Тяжинского муниципального округа Виктор Ефремович Серебров. В этот праздничный день открылся детский «Арбат, где ребята участвовали в различных мастер-классах по декоративно-прикладному искусству, а также в игровых программах.

Также прошли соревнования по ПДД юных велосипедистов, экологическая акция в поддержку раздельного сбора мусора «Береги планету», тактическая игра «Лазертаг». У ребятишек была возможность побывать в планетарии, на несколько мгновений превратиться в юного художника, изобразив восковыми мелками сюжет одной из сказок на мольберте, а также окунуться в события исторического прошлого познакомившись с экспонатами историко-краеведческого музея и с музейной экспозицией на колесах «Путь к Победе».

На протяжении всего дня маленьких жителей округа ждали ростовые куклы и различные фотозоны. Была организована торговля сладостями, сувенирами и игрушками, работали, молодежный медиацентр.

В детском отделении больницы состоялась игровая программа «Привет, радужное лето». Ребята вместе со сказочным персонажем поиграли в игры, отгадали загадки, потанцевали. Все получили заряд положительных эмоций и подарки.

В этот день специалисты Домов культуры клубного типа Тяжинского округа организовали выставки, мастер-классы, концерты и провели для детей развлекательно-игровые и театрализованные программы.