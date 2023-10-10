Микотоксины в зерне

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу напоминает хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по экспорту зерна (в том числе хранение), о необходимости соблюдения обязательных требований к хранению зерна, выпускаемому в обращение на территории Таможенного союза и используемого для пищевых и кормовых целей.

Определение показателей безопасности – важнейший критерий исследования пищевой продукции. Микотоксины являются продуктами жизнедеятельности плесневых грибов и могут нанести непоправимый вред жизни и здоровью человека и животных. К группе данных веществ относятся: афлатоксины (В1, В2, G1, G2), охратоксины (А и В), зеараленон, дезоксиниваленол, Т-2 и НТ-2 токсины, фумонизины, патулин.

Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются самыми сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день. При попадании в организм высокой дозы яда смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимых поражений печени, а при получения низкой дозы развивается хронический афлатоксикоз, характеризующийся подавлением иммунной системы, повреждением ДНК, активацией онкогенов. Афлатоксинами обычно заражены продукты, которые хранятся в жарких и влажных условиях. Источниками афлатоксинов могут быть зерновые, орехи и сухофрукты, арахис, кукуруза.

Потенциальный канцероген, нейротоксин, мутаген, тератоген, иммуносупрессор для человека – это охратоксин. Он чрезвычайно токсичен и к тому же обладает сильной нефро- и гепатоксичностью, а также способностью вызывать иммунодефицитные состояния. Источниками охратоксинов служат растительные продукты, в особенности зерновые культуры: пшеница, ячмень, кукуруза, овёс.

Зеараленон характеризуется тератогенными свойствами. Вызывает нарушения генетического аппарата, мутаген. Чаще всего споры обнаруживают на кукурузе, сорго, рисе, овсе.

Высокотоксичен и дезоксиниваленол (ДОН), который является нейротоксином и вызывает сильнейшее отравление, сопровождаемое рвотой и расстройствами ЖКТ. Обладает иммунодепрессивным эффектом. В основном встречается в пшенице и кукурузе.

Фумонизин вызывает общее снижение иммунитета, репродуктивной функции, отек легких, желтуху, цианоз кожи, снижение аппетита и количества молока у коров, поражение плода. Источники: сорго и кукуруза.

Патулин высокотоксичен при пероральном приёме. Обладает канцерогенным и генотоксическим воздействием, а также поражает органы ЖКТ. Образуется в яблоках и других фруктах, а также в фасоли и пшенице.

Обращаем внимание хозяйствующих субъектов, что только соблюдение обязательных требований к хранению зерна и проведение исследований на все показатели (в том числе на качество и безопасность) увеличивает вероятность использования качественного зерна на кормовые и пищевые цели.

За консультацией и подробной информацией следует обратиться в Управление по адресу: 650051, Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул. Муромцева, 2Б.

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