Минсельхоз утвердил новые правила по лептоспироз

Минсельхоз России утвердил новые ветеринарные правила по лептоспирозу приказом № 847 от 10 ноября 2023 года «Об утверждении ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов лептоспироза».

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 года и будет действовать до 1 сентября 2030 года. Ветеринарные правила содержат меры по профилактике болезни, требования к диагностике, предписывают действия при подозрении на инфекцию и по соблюдению ограничительных мероприятий при введении карантина.

Специалисты Управления Россельхознадзора напоминают, что лептоспироз – инфекционная болезнь крупного рогатого скота, лошадей, свиней, овец, коз, собак, лисиц, песцов, нутрий, вызываемая спирохетой. Лептоспирозом болеет также и человек. Отличительный признак заболевания – желтушное окрашивание слизистых оболочек и кожи. Источником возбудителя являются больные, переболевшие восприимчивые животные и восприимчивые животные, не имеющие клинические признаки болезни, но выделяющие возбудителя во внешнюю среду. Резервуаром возбудителя являются грызуны и насекомоядные животные. В 2023 году на подведомственной Управлению Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу территории регистрировались случаи выявления лептоспироза, по которым были приняты соответствующие меры.