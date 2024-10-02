Многодетный отец из Кемеровской области выиграл в лотерею «Спортлото «5 из 36» почти 23 миллиона рублей

Судьбоносный для Владимира розыгрыш состоялся 2 января 2024 года. Участник ознакомился с условиями оформления и перечисления выигрыша на сайте «Столото». Узнал, что общий срок обращения для получения выигрышей через лотерейный центр «Столото» — порядка 3,5 лет с даты проведения тиража. Поэтому он не стал торопиться и только спустя несколько месяцев выбрал удобное время, чтобы приехать лично на оформление приза в Москву, где поделился своей историей невероятного везения.

— В Новый год, под бой курантов, загадал желание выиграть в лотерею крупную сумму. Не ожидал, что через два дня оно исполнится, — вспоминает Дмитрий. По правилам государственной лотереи «Спортлото «5 из 36», приз выигрывает тот, кто угадает все числа в первом поле билета и не угадает число во втором поле. Удачными для Владимира оказались числа 18, 29, 10, 19, 7. Не угаданным осталось число 3 во втором поле билета. — Когда увидел призовую сумму, не мог поверить глазам. Сначала думал, что выиграл 22 тысячи рублей. Долго тогда вглядывался в билет и считал цифры, — делится впечатлениями житель Кемеровской области. — Жена вообще думала, что такую сумму выиграть нереально, а я, наоборот, всегда верил! Своей победой доказал супруге — в гослотерею можно выиграть крупную сумму. Владимир работает подземным горнорабочим на шахте. Мужчина не только лотерейный счастливчик, но и многодетный отец: у победителя две дочери и сын. Свободное время участник проводит с родными, любит отдыхать на природе и ездит на рыбалку. Большую часть призовых средств Владимир потратит на покупку нового большого дома, на оставшиеся деньги приобретет уютную квартиру для мамы. С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые «Столото», за счет целевых отчислений являются значимым источником пополнения федерального бюджета Российской Федерации. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва – таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян. * Фото публикуется с разрешения победителя.