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Молодежь «Южного Кузбасса» получила губернаторские награды

Специалисты угольной компании «Южный Кузбасс» (ПАО «Южный Кузбасс», входит в группу «Мечел») получили поощрения от губернатора Кузбасса в преддверии Дня молодежи.

Делегация «Южного Кузбасса» посетила второй Всекузбасский слет молодежи. В мероприятии приняли участие свыше 1000 активистов предприятий, учебных заведений и общественных объединений региона, занимающихся развитием молодежной политики в своих организациях.

Два активиста Совета молодежи «Южного Кузбасса» получили поощрения от губернатора Кузбасса.

Почетной грамотой губернатора за добросовестный труд, высокий профессионализм и активную гражданскую позицию награжден главный специалист группы отгрузки готовой продукции ПАО «Южный Кузбасс» Сергей Башлыков.

За активную гражданскую позицию, большую работу по воспитанию у молодежи гражданственности и ответственного отношения к судьбе региона и страны и в связи с празднованием Дня молодежи в России благодарность губернатора Кузбасса получила специалист по развитию и обучению персонала ПАО «Южный Кузбасс» Алена Гурьева. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
08/07/2024
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