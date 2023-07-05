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Молодому кузбассовцу назначено 100 часов обязательных работ за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкоголя

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, вовлечение 17-летнего в антиобщественную деятельность в виде употребления алкоголя 19-летний мариинец систематически совершал в период с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года. Вину в совершённом преступлении молодой человек признал полностью.

Рассмотрев уголовное дело, Мариинский городской суд Кемеровской области установил, что 19-летний местный житель в период с 28 декабря 2022 года по 10 января 2023 года неоднократно трижды вовлекал своего 17-летнего приятеля в антиобщественную деятельность в виде употребления алкогольной продукции.

Вечером 28 декабря 2022 года, а также в ночь с 6 на 7 января 2023 года он предлагал несовершеннолетнему выпить пиво, на что приятель соглашался. За это 19-летний мариинец дважды был привлечён к административной ответственности. Но это его не остановило, и с вечера 9 января до глубокой ночи 10 января 2023 года он снова продолжал угощать приятеля пивом.

За последнее правонарушение парень поначалу также был привлечён к административной ответственности. Однако прокурор города усмотрел в действиях молодого человека признаки преступления, а не административного правонарушения. И в результате по протесту прокурора суд отменил постановление о привлечении мариинца к административной ответственности.

И через непродолжительное время в суде рассматривается уже уголовное дело.

В судебном заседании молодой человек полностью признаёт вину и ходатайствует о постановлении приговора без проведения судебного разбирательства.

Максимальным наказанием за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление алкогольной продукции является лишение свободы до 4 лет. Также за совершение такого преступления предусмотрены некоторые иные виды наказаний:  обязательные работы на срок до 480 часов и исправительные работы на срок от одного года до двух лет.

При определении вида и размера наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, конкретные обстоятельства содеянного, данные о личности подсудимого, а также наличие смягчающих и отсутствие отягчающих обстоятельств по делу.

По приговору суда мариинец будет отбывать 100 часов обязательных работ.

Именно такой приговор, по мнению суда, будет способствовать достижению цели наказания.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
05/07/2023
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