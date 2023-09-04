Молодой житель Кузбасса четыре месяца незаконно получал страховую пенсию по случаю потери кормильца

Теперь 22-летний бывший студент обязан вернуть в региональное отделение Социального фонда России незаконно полученные суммы переплаты пенсии по случаю потери кормильца в размере более 70 тысяч рублей.

Мариинский городской суд Кемеровской области рассмотрел исковое заявление Отделения Фонда пенсионного и социального страхования по Кемеровской области – Кузбассу к 22-летнему местному жителю о взыскании незаконно полученных сумм пенсии.

В результате рассмотрения исковых требований судом было установлено, что парень получал пенсию по случаю потери кормильца, которая была назначена ему до достижения совершеннолетия. Но незадолго до совершеннолетия молодой человек представил документы о том, что является студентом Мариинского политехнического техникума, в связи с чем ему были продлены пенсионные выплаты до окончания обучения.

Окончив Мариинский политехнический техникум, мариинец поступил в Кемеровский государственный университет. По этой причине государство продлило ему выплату пенсии до достижения возраста 23 лет. После продления пенсионных выплат парень получал пенсию ещё полтора года: до тех пор, пока территориальным отделением Фонда пенсионного и социального страхования не была проведена плановая проверка. В результате проверки выяснилось, что получатель пенсии почти через год после продления её начисления был отчислен из университета, не сообщив об этом, хотя обязан был это сделать.

Таким образом, житель Мариинска незаконно в течение четырёх месяцев после отчисления получал социальные выплаты. За это время ему удалось получить переплату социальной пенсии по случаю потери кормильца в размере более 70 тысяч рублей.

Не получив от бывшего студента добровольного возврата причинённого Социальному фонду России ущерба, государственное учреждение обратилось с этими требованиями в суд.

Ответчик, надлежаще извещённый о предстоящем судебном заседании, в суд не явился, проигнорировав судебное извещение.

В результате рассмотрения дела суд пришёл к выводу о том, что заявленные требования подлежат удовлетворению в связи с наличием неосновательного обогащения на стороне ответчика.

Молодой человек обязан возместить Социальному фонду России незаконно полученные суммы пенсионных выплат в размере 72 тысячи рублей.

Также он обязан уплатить государственную пошлину в доход бюджета Мариинского муниципального округа в размере около двух с половиной тысяч рублей.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников