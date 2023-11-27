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Молодые инженеры «Южного Кузбасса» вышли в финал CASE-IN

Команда угольной компании «Южный Кузбасс» (входит в Группу «Мечел») вошла в тройку лидеров отборочного этапа международного инженерного чемпионата CASE-IN.

Лига молодых специалистов CASE-IN ежегодно собирает на защиту инновационных проектов представителей молодежи топливно-энергетического комплекса России и ближнего зарубежья. В этом году из 32 участников в полуфинал вышли шесть сборных, в том числе команда «Южного Кузбасса».

Честь компании защищали: главный специалист группы бюджетирования, методологии и отчётности управления по работе с персоналом Сергей Комашко – капитан команды, главный специалист департамента отгрузки готовой продукции Сергей Башлыков, ведущий экономист на разрезе «Ольжерасский» Екатерина Шарапова и специалист департамента по производству Никита Игумнов. Наставником «Южан» и экспертом чемпионата выступил ведущий специалист отдела управления производством Сергей Урванцев.

За восемь дней команды подготовили кейсы в рамках единой темы – «Технологическое лидерство». Угольщики представили на суд жюри инновационный проект по созданию цеха производства углеродного волокна. Они рассмотрели возможность получения этого востребованного и экологичного материала из угольного пека – продукта, получаемого при углеобогащении. Инженеры проанализировали целесообразность реализации идеи, определили источники финансирования, презентовали дорожную карту строительства и внедрения цеха. Непрерывный мониторинг процессов предложили вести с помощью «цифрового двойника» производства.

Эксперты оценили оригинальность идеи и профессионализм молодых специалистов «Южного Кузбасса», присудив им третье место в отборочном туре. 15 декабря в Москве «Южане» с двумя другими командами-лидерами презентуют доработанные версии кейсов и определят победителя XI сезона Осеннего кубка CASE-IN.

«Наша команда сумела заинтересовать своим проектом серьезных специалистов. Высокая оценка престижного международного конкурса еще раз подтвердила уровень молодых инженеров «Южного Кузбасса». Убежден, у «Южан» есть все шансы на победу в финале чемпионата», – говорит управляющий директор ПАО «Южный Кузбасс Андрей Подсмаженко. 

Фото: ПАО «Южный Кузбасс»

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kuzbassnews.ru
27/11/2023
Экология
Междуреченск
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