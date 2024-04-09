Мониторинг ФГИС «Сатурн» в Кузбассе

Государственным инспектором Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в конце марта текущего года проведено контрольно-надзорное мероприятие без взаимодействия в рамках федерального государственного контроля (надзора) в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.

В ходе мониторинга данных в Федеральной государственной информационной системе прослеживаемости пестицидов и агрохимикатов «Сатурн» установлено, что индивидуальный предприниматель глава крестьянского (фермерского) хозяйства Ходус П.Н., осуществляющий производство сельскохозяйственной продукции на территории Кемеровской области – Кузбасса с применением пестицидов, в 2023 году приобретал пестициды, но своевременно не внёс во ФГИС «Сатурн» сведения о планируемом применении пестицидов и агрохимикатов.

Невнесение сведений и информации в систему ФГИС «Сатурн» приводит к невозможности прослеживания их оборота и является нарушением части 5 статьи 15.2 Федерального закона от 12.07.1997 № 109-ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами».

Индивидуальному предпринимателю главе крестьянского (фермерского) хозяйства объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами.