Мониторинговой группой Россельхознадзора выявлено нарушение, выразившееся в указании в ВСД недостоверных сведений о сроке годности подконтрольного товара

Уполномоченным лицом предприятия ИП Беляева Е.А оформлен Акт сверки товарно - материальных ценностей на подконтрольную продукцию «Карбонад в/к в/у» производства ИП Беляева Е.А. с изменением даты выработки продукции с 13.10.2023 – 16.10.2023 на 23.10.2023 – 25.10.2023 и даты сроков годности с 12.11.2023 – 15.11.2023 на 22.11.2023 – 24.11.2023. При этом в производственном сертификате на данную пищевую продукцию производителем указаны даты: выработки 13.10.2023 – 16.10.2023, срока годности 12.11.2023 – 15.11.2023.

В результате оформления Акта сверки товарно-материальных ценностей посредством указания недостоверных сведений о сроке годности подконтрольной продукции осуществлено продление сроков годности, что нарушает прослеживаемость и является нарушением ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов. Управлением Россельхознадзора направлено предупреждение в системе ФГИС «ВетИС Паспорт» уполномоченному лицу о совершении «критической ошибки» согласно п. 9 «Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме», утвержденного приказом Министерства сельского хозяйства России от 13 декабря 2022 г. № 862. Предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.