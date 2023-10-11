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Мониторинговой группой Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области Кузбасса выявлено производство пищевой продукции без сырья

При проведении контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия c контролируемым лицом – наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности) федеральной информационной системы в сфере ветеринарии компонент ФГИС «Меркурий» выявлено, что Крестьянским фермерским хозяйством Шаповалова С. Г. произведена пищевая подконтрольная продукция «Язык заливной» и «Мясо свиных голов прессованное» в общем объеме 36,35 кг без соответствующего сырья для выработки данной продукции.

Далее данная продукция была направлена в реализацию в полном объеме посредством оформления исходящих ветеринарных документов в адрес предприятий Красноярского края и Тоской области.

За нарушение Приказа Министерства сельского хозяйства России от 13.12.2022 N 862 «Об утверждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и Порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях» предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ, регистрация уполномоченного лица на оформление ветеринарных сопроводительных документов в системе ФГИС «Меркурий» приостановлена сроком на 30 дней.

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2023
Общество
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