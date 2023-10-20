Мониторинговой группой Управления выявлено нарушение Ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме

В ходе проведения контрольного (надзорного) мероприятия без взаимодействия c контролируемым лицом - наблюдение за соблюдением обязательных требований, проведенного путем анализа ФГИС «Меркурий» выявлены признаки нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ предприятием ООО «Группа Алмаз».

Согласно первичного входящего ветеринарного сопроводительного документа (далее ВСД) на предприятие ООО «Группа Алмаз» поступила пищевая продукция «Тушка цыпленка – бройлера потрошёная 1 сорт (охлажденная). Однако в возвратном ВСД на предприятие данная продукция указана как «Голень ЦБ». В графе «примечание» причиной возврата указано: некачественная продукция, липкая, скользкая с резким неприятным запахом, после чего на основании возвратного ВСД оформлен исходящий ВСД в котором изменено наименование продукции с «Голень ЦБ» на «Грудка ЦБ охлажденная».

Таким образом, уполномоченным лицом предприятия при оформлении ветеринарного сопроводительного документа указано недостоверное наименования подконтрольного товара в ВСД, что создает возможность перепутать данный подконтрольный товар с другим подконтрольными товарами

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбасса уполномоченному лицу предприятия ООО «Группа Алмаз» в ФГИС «ВетИС Паспорт» направлено предупреждение «о совершении критической ошибки», предприятию объявлено предостережение о недопустимости нарушения ветеринарного законодательства РФ.