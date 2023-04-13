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Московская компания через суд обязала жительницу Кузбасса оплатить проживание в трёхзвёздочном отеле

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, в исковом заявлении представитель компании «МосОтели» указывал, что жительница Мариинска, ранее проживающая около полутора лет в гостинице «Фортон», в связи с нерегулярной оплатой за проживание осталась должна более 140 тысяч рублей. Однако в ходе судебного разбирательства московская компания смогла доказать размер задолженности, почти в два раза меньше заявленной…

Из представленного в суд московской компанией «МосОтели» искового заявления и приложенных к нему документов следует, что жительница Мариинска, проживая около полутора лет в принадлежащем компании отеле «Фортон», накопила задолженность за проживание в размере 192 тыс. рублей. В подтверждение своих доводов компания предоставила в суд две расписки: на 80 и на 112 тысяч рублей. Уже после того, как администрация гостиницы потребовала у жительницы Мариинска покинуть номер, женщина внесла в счёт оплаты долга 49 тысяч рублей, отказавшись возвращать оставшуюся сумму.

Через несколько месяцев компания «МосОтели» направила в адрес бывшей гостьи досудебную претензию с требованием погасить оставшуюся задолженность. Но женщина в своём ответе на претензию выразила категорический отказ возвращать деньги. В своём ответе она указывала, что расписки ею были написаны под давлением со стороны руководства компании и под угрозой удержания принадлежащего ей имущества. Также указала, что ей не отдавали оставшееся в гостинице имущество вплоть до вызова сотрудников полиции. Она оплатила 49 тысяч рублей лишь для того, чтобы ей вернули вещи. В результате указала, что требования компании удовлетворению не подлежат, а оплаченные 49 тысяч рублей компания обязана вернуть ей с процентами.

После такого ответа на претензию компания обратилась в суд, требуя взыскать с жительницы Мариинска не только образовавшуюся задолженность в размере 143 тысяч рублей, но и расходы, связанные с подачей заявления в суд, а также проценты в связи с неоплатой долга.

В судебное заседание стороны не явились, поэтому суд рассмотрел дело без их участия.

Исследовав представленные документы, суд признал в качестве доказательств лишь расписку, написанную жительницей Мариинска на сумму 112 тысяч рублей. А расписку на сумму 80 тысяч рублей суд отказался принимать во внимание, так как она не соответствует требованиям, установленным Гражданским кодексом Российской Федерации для такого вида  договоров. Вместо оригинала расписки в суд была представлена её копия, а в самом тексте отсутствовала подпись лица, написавшего эту расписку.

Таким образом, с учётом уже оплаченных ранее жительницей Мариинска 49 тысяч рублей, суд постановил взыскать с неё в пользу компании «МосОтели» задолженность за проживание в гостинице в размере 63 тысячи рублей.

Также с женщины в пользу компании было взыскано ещё 10 тысяч рублей, в сумму которых вошли проценты на сумму долга и иные сопутствующие расходы, понесённые в связи с обращением в суд.

 

Фото из открытых исчтоников

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Мариинск
kuzbassnews.ru
13/04/2023
Происшествия
Мариинск

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