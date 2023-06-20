Московские «коллекторы» не смогли взыскать с жительницы Кузбасса долг в размере 350 тысяч рублей

В Кузбассе суд установил, что коллекторское агентство «Феникс», которому перешли права требования к жительнице Мариинска по просроченному кредитному договору в размере около 350 тысяч рублей, пропустил трёхгодичный срок исковой давности более чем на девять месяцев. Об этом сегодня «Новостям Кузбасса» сообщили в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области.

В начале апреля 2023 года в Мариинский городской суд Кемеровской области к жительнице Мариинска обратилось коллекторское агентство «Феникс» о взыскании долга в размере более 350 тысяч рублей по просроченному кредитному договору.

Как следует из материалов дела, ещё в сентябре 2014 года 27-летняя жительница Мариинска заключила с одним из коммерческих банков кредитный договор на сумму около 137 тысяч рублей под 25,9% годовых сроком на 4 года, по которому вносила периодические платежи до конца января 2015 года, после чего перестала выполнять свои обязательства. Банк никаких действий по возврату задолженности не предпринимал, и в 2019 году уступил право требования долга, который к тому времени составил 350 тысяч рублей, московскому коллекторскому агентству «Феникс».

По заявлению коллекторского агентства в декабре 2019 года мировым судьёй был выдан судебный приказ о взыскании в пользу компании «Феникс» с женщины полной суммы. Но в августе 2020 года по заявлению должницы судебный приказ был отменён. И коллекторское агентство лишь в начале апреля 2023 года обратилось о взыскании суммы долга в Мариинский городской суд Кемеровской области.

Жительница Мариинска исковые требования не признала, настаивая на отказе в их удовлетворении в связи с пропуском срока исковой давности.

Рассмотрев гражданское дело, суд установил, что должницей действительно были нарушены условия кредитного договора, но коллекторское агентство, исходя из сроков исковой давности, вправе были обратиться в суд с требованиями возврата долга до 4 июня 2022 года.

Таким образом, обратившись с требованиями взыскания с жительницы Мариинска 350 тысяч рублей лишь весной 2023 года, истец пропустил срок исковой давности более чем на девять месяцев.

В результате вступившим в законную силу решением суда коллекторскому агентству «Феникс» было отказано в удовлетворении исковых требований.

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