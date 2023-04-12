Московское коллекторское агентство через суд попыталось повторно взыскать с жителя Кузбасса 85 тысяч рублей

Как сообщили «Новостям Кузбасса» в пресс-центре Мариинского городского суда Кемеровской области, несмотря на то, что более семи с половиной лет назад уже было вынесено решение суда о взыскании с жителя Мариинска задолженности по невыплаченному кредитному договору, коллекторское агентство «Феникс» (г.Москва) решило повторно взыскать с него задолженность по тому же кредитному договору, обратившись с иском в Мариинский городской суд Кемеровской области.

10 лет назад (в апреле 2013 года) житель Мариинска заключил с одним из банков кредитный договор, по которому в последующем перестал исполнять взятые на себя обязательства.

В сентябре 2020 года банк уступил право требования задолженности по заключённому мариинцем кредитному договору коллекторскому агентству «Феникс», которое направило должнику требование о погашении кредитной задолженности. В связи с тем, что мариинец не погашал долг, коллекторское агентство в феврале 2023 года направило в суд исковое заявление с требованием взыскания с заёмщика долга в размере 85 тысяч рублей.

Однако, несмотря на неявку сторон в судебное заседание, суд установил наличие решения суда, вступившего в законную силу ещё в июле 2015 года, о взыскании с мариинца требуемой суммы долга в пользу банка, в котором он брал кредит.

«Исходя из того, что имеется вступившее в законную силу решение суда о взыскании задолженности …, то есть по спору между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям, суд считает необходимым производство по делу прекратить», – говорится в определении суда.

В результате Мариинский городской суд Кемеровской области прекратил дальнейшее повторное производство по иску коллекторского агентства о взыскании с Алексея Алалыкина 85 тысяч рублей.

Отметим, что похожие иски, свидетельствующие о недобросовестности как «коллекторских» так и банковских организаций, уже выявлялись судом.

Так, в июле 2022 года коллекторское агентство «Феникс» также пыталось взыскать с жителя Мариинска около 216 тысяч рублей, несмотря на то, что должник около полутора лет уже выплачивал взысканную мировым судьёй требуемую сумму долга.

Полтора годами ранее это же коллекторское агентство пыталось взыскать с местного жителя долг, несмотря на уже имеющееся решение суда об отказе в удовлетворении исковых требований.

А в 2020 году была выявлена аналогичная попытка Акционерного общества «Тинькофф Банк» взыскать с жительницы Мариинска просроченный долг по договору кредитной карты, несмотря на вступившее в законную силу решение суда об отказе банку в этом.

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