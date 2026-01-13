Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Мульти-квиз ко Дню студента от "Кузбасскино"

Праздник ежегодно отмечается 25 января под официальным названием Татьянин день. Традиция зародилась в XVIII веке, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ об основании Московского университета, впоследствии главного вуза страны. Со временем дата стала символом студенчества и поводом для праздников и встреч выпускников.

Ко Дню студенчества состоится активная развлекательная программа с подвижными конкурсами, способствующими укреплению солидарности. Участникам предстоит разделиться на команды, чтобы справиться с вопросами из тематических блоков.

Приставка «мульти» в названии отражена не просто так: каждое последующее задание отличается от предыдущего: от форматов телешоу «Сто к одному» и «Что? Где? Когда?» до музыкальных вопросов и проверки мышечной памяти на танцевальном баттле. Соревновательный эффект направлен на развитие дружеского климата в коллективе.

Приобретение билетов возможно по программе "Пушкинская карта".

Обязательна предварительная запись по телефону: 36-43-69

 

Фото: Кузбасскино

13/01/2026
