На ЕВРАЗ ЗСМК качество продукции контролирует интеллектуальная видеоаналитика

В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК реализовали пилотный проект по выявлению дефектов заготовок с помощью технологий компьютерного зрения. Запланированный годовой эффект от проекта – 20 млн рублей. И за прошедшие 12 месяцев он был получен.

Для производства качественного проката необходимо вовремя обнаружить дефекты на стальных заготовках. Раньше такой контроль выполнялся визуально техперсоналом цеха и работниками управления по качеству. Но стальные заготовки хранятся плотно друг к другу, а при погрузке на линию посадки в печь высокая скорость движения заготовок (два метра в секунду) не дает достаточного времени для проверки. Камеры анализируют каждый сантиметр стальных полуфабрикатов.

Теперь перед взвешиванием заготовка проходит точку контроля поверхностных дефектов, где установлены видеокамеры для фиксации состояния поверхности заготовки каждой из ее четырех сторон. При обнаружении изъяна оператору в режиме реального времени подается звуковой сигнал, а также на экране появляется изображение и порядковый номер дефектной заготовки, которая будет передана на переработку.

Система классифицирует выявленные дефекты для дальнейшего анализа и ведет подсчет количества принятых заготовок. Собранную статистику можно использовать для изменения технологического процесса в дальнейшем.

«Главный тренд российской металлургии – цифровая трансформация, и ЕВРАЗ занимает здесь лидерские позиции. Компания несколько лет реализует цифровые проекты, помогающие вести технологические процессы. Одно из ключевых направлений – видеоаналитика, которая хорошо зарекомендовала себя на производстве. Поэтому помимо среднесортного цеха планируем внедрить систему компьютерного зрения в первом и втором мелкосортных цехах», – отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

Фото: Региональный центр корпоративных отношений «Сибирь»