На ЕВРАЗ ЗСМК стартовала реконструкция коксовой батареи №2

На ЕВРАЗ ЗСМК начались работы по реконструкции коксовой батареи №2. Реализуемый проект позволит создать новые мощности по производству металлургического кокса влажностью 6% в объеме 750 тыс. тонн в год. Инвестиции в проект составят около 25 млрд руб.

К строительно-монтажным работам на комбинате приступили в ноябре 2022 года. Завершен монтаж фундамента и контрфорсов, готов тепляк, который обеспечит бесперебойное выполнение огнеупорной кладки коксовой батареи при любых погодных условиях. Специалисты подрядной организации приступают к огнеупорным работам.

«Реконструкция коксовой батареи №2 — долгожданный и масштабный проект, очень важный для развития комбината. Производство дополнительных объемов кокса скажется на себестоимости чугуна. ЕВРАЗ ЗСМК значительно улучшит показатели производства. Дополнительно создадим более 60 новых рабочих мест», – подчеркнул Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Сибирь» Павел Синяев.

После окончания огнеупорной кладки будет выполнен монтаж навесного оборудования и машин коксовой батареи: коксовыталкивателя, двересъемной и углезагрузочной машин, а также электровоза сушильного вагона. Проект предусматривает реконструкцию не только самой коксовой батареи, но и модернизацию сопутствующих инфраструктурных объектов: цеха улавливания химических продуктов, участков тушения и рассева кокса, оборудования энергетического хозяйства.

В ходе реализации проекта будет использовано около 22 тыс. кубометров железобетонных конструкций и огнеупорного материала, 200 тыс. метров кабелей, 24 тыс. метров технологических трубопроводов, а также более 8 тыс. тонн современного оборудования, металлоконструкций и арматуры.

Получить первый кокс с новой батареи на ЕВРАЗ ЗСМК планируют в 2024 году, все работы завершат в 2025 году.

Фото: ЕВРАЗ ЗСМК