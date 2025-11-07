На Новокузнецком алюминиевом заводе прошел экологический пресс-тур

Участники высоко оценили открытость НкАЗа и результаты экологической модернизации производства.

6 ноября представители Общественного экологического совета, Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации города, экоактивисты и журналисты в рамках экологического пресс-тура посетили Новокузнецкий алюминиевый завод. Участники пресс-тура смогли подробно познакомиться с работой НкАЗа и экологическими проектами, которые реализует предприятие.

Так гостям завода подробно рассказали о принципах работы газоочистной установки «сухого типа». Это собственная разработка РУСАЛа, которая в комбинации с уже существующими на заводе «мокрыми» газоочистками показывает впечатляющий результат - система способна улавливать 99,2% вредных веществ. Установка очищает отходящие газы электролизного производства и возвращает уловленный материал во вторичный оборот в виде обогащенного сырья. Это делает процесс максимально экологичным. На заводе уже работают 5 газоочисток такого типа, последнюю запустили в 2025 году. Пуск финальной, шестой установки, запланирован на 2026 год, что позволит завершить комплексное оснащение завода передовой газоочистной инфраструктурой.

Отдельный пункт экологического пресс-тура – электролизное производство. Участникам показали электролизёры, уже переведенные на экологически совершенные технологии «Предварительно обожженный анод» и «ЭкоСодерберг». Так, технология «ЭкоСодерберг» позволяет значительно снизить выбросы бенз(а)пирена, а технология «Предварительно обожженный анод» является одной из самых современных и чистых в мировой алюминиевой отрасли. Эти технологии входят в Справочник наилучших доступных технологий (НДТ). К концу 2026 года все электролизёры будут модернизированы.

Разработка и внедрение современных, экологичных проектов – ключевой пункт стратегии компании РУСАЛ, который основатель компании Олег Дерипаска определил в начале 2000-х годов. Благодаря такому комплексному подходу Новокузнецкий алюминиевый завод уже достиг показателей национального проекта «Чистый воздух» и сократил количество выбросов по приоритетным загрязняющим веществам на 20%.

Участники экологического пресс-тура единодушно отметили открытость предприятия и эффективность экологических программ

- Новокузнецкий алюминиевый завод – предприятие с комплексным подходом к технологической и экологической модернизации. Эффективность действий алюминщиков подтверждают результаты замеров на границах санитарно-защитных зон, – отметила председатель Общественного экологического совета Наталья Журавлева.

- Подобные пресс-туры позволяют не только специалистам, но и блогерам, и неравнодушным жителям города узнать, как промышленные предприятия даже в сложных экономических условиях занимаются вопросами экологии, в том числе снижением нагрузки на окружающую среду, – сообщила председатель Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов администрации г. Новокузнецка Ирина Савина.

Проведение таких открытых мероприятий, как экологический пресс-тур, позволяет наладить прямой диалог между предприятием и общественностью, что способствует повышению экологической открытости промышленных компаний.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа