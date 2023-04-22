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На областной выставке «Штрихи к портрету педагога» Тяжинский центр дополнительного образования занял первое место

На выставку экспозиций по декоративно-прикладному искусству, посвященную Году педагога и наставника была представлена экспозиция «Фантазии полет и рук творенье с восторгом я держу в своих руках…».
Центральное место в экспозиции занимает тканый гобелен, изображающий птиц-детей, которых выпускают в жизнь заботливые руки учителя. В каждом ребенке дремлет птица, которую нужно разбудить для полета. Имя этой волшебной птицы – Творчество. Будит эту птицу, конечно же, учитель. Именно он вплетает нити своей души в ковер жизни каждого ученика. Эта нить, как нить Ариадны, помогает ученикам дойти до их заветных целей.
При создании творческой работы были использованы различные техники: ткачество (гобелен), каркасная кукла, картонажная пластика, бумагопластика, лепка из полимерной глины, работа с тканью.
Ребята сами защищали выставочную экспозицию. Также дети продемонстрировали свои навыки в ходе мастер-класса. Учащаяся Тяжинского ЦДО Александра Кулешова достойно защитила творческую работу и показала мастер-класс по ткачеству «Гобелен», за что была отмечена Благодарственным письмом Кузбасского центра дополнительного образования.
В создании экспозиции приняли участие коллективы творческих объединений «Артдизайн», «Акварелька», «Мастерская фантазий» под руководством педагогов дополнительного образования и педагогов-организаторов: Ольги Анатольевны Окуневой, Светланы Михайловны Вылегжаниной, Елены Юрьевны Булгиной, Татьяны Васильевны Локтевой и Веры Анатольевны Ереминой.

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kuzbassnews.ru
22/04/2023
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