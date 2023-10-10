Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

На шахте «Ерунаковская-8» произошло возгорание газоотсасывающей установки

Предварительно установлено, что сегодня, 10 октября, в п. Узково на шахте «Ерунаковская-8» произошло возгорание газоотсасывающей установки, расположенной на поверхности шахты. При этом установка была отключена в начале июня текущего года от дегазационной сети шахты (находилась в нерабочем состоянии).

Согласно системе аэрогазового контроля в шахте загазованность и задымление отсутствуют, шахтеры эвакуируются на поверхность самостоятельно.

По данному факту прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Экономика
kuzbassnews.ru
10/10/2023
Происшествия
Экономика
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus