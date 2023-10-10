Предварительно установлено, что сегодня, 10 октября, в п. Узково на шахте «Ерунаковская-8» произошло возгорание газоотсасывающей установки, расположенной на поверхности шахты. При этом установка была отключена в начале июня текущего года от дегазационной сети шахты (находилась в нерабочем состоянии).

Согласно системе аэрогазового контроля в шахте загазованность и задымление отсутствуют, шахтеры эвакуируются на поверхность самостоятельно.

По данному факту прокуратурой области организована проверка соблюдения требований законодательства о промышленной безопасности и охране труда, по результатам которой при необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ситуация находится на контроле в прокуратуре области.

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